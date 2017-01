Flamengo apresenta novo patrocinador na terça-feira

Caixa reforçado

O Flamengo irá apresentar um novo patrocinador nesta terça-feira. A Orthopride vai estampar sua marca no uniforme do time na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, e também na camisa de treino da equipe profissional. Paralelamente, o Rubro-Negro negocia a renovação de contrato com a Caixa Econômica Federal.

O clube recebeu R$ 25 milhões do banco no último acordo, mas pode conseguir um novo contrato de R$ 30 milhões. Pelo Twitter, o vice-presidente de marketing do Fla, Daniel Orlean, disse que o clube está otimista com as negociações.

Além da Caixa, o Flamengo tem outros patrocinadores na camisa. A Carabao fechou, recentemente, um grande acordo com o clube, por seis anos, que deve render cerca de R$ 200 milhões. Na primeira temporada, a empresa tailandesa irá estampar sua marca na manga do uniforme. A Yes ocupa a barra da camisa, e a MRV fica localizada acima dos números. A Uber terá seu logotipo exposto nos treinos do elenco profissional.

