Flamengo deverá anunciar a contratação de Marinho 

Os torcedores do Flamengo que estão ansiosos por reforços terão boas notícias nesta semana. O departamento de futebol do clube confirmou ao LANCE! que haverá novidades com relação a negociações nos próximos dias. Em dezembro, o Rubro-Negro anunciou o lateral-esquerdo Miguel Trauco, peruano de 24 anos, e negocia para trazer outros três reforços.

A expectativa é que a situação do atacante Marinho seja resolvida muito em breve. O empresário do jogador, Jorge Machado, vai se reunir com a diretoria do Vitória para apresentar a proposta do Flamengo. O agente já disse abertamente que o Flamengo tem prioridade nas tratativas. Além disso, o atacante tem o interesse em defender o clube carioca.

O volante Rômulo também está próximo de um acordo com o Flamengo e pode ser anunciado em breve. Outra negociação em curso é com o meia Conca. O argentino está em fase de recuperação de uma cirurgia no joelho esquerdo. Se tudo der certo, a dupla estará presente no Ninho do Urubu na reapresentação do elenco, no próximo dia 11.

Com poucos alvos na mira, o Flamengo pretende dar mais espaço para a base neste ano. Os meias Lucas Paquetá e Matheus Savio devem ganhar oportunidades com Zé Ricardo.