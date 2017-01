Fluminense abre processo contra a Dryworld por rescisão de contrato

Uniformes

O Fluminense irá buscar na Justiça a rescisão de contrato com a Dryworld, fornecedora de material esportivo parceira do clube desde março de 2016. A problemática relação entre as partes está perto de um fim, mas o tricolor carioca buscará ser ressarcido pelos valores acordados que não foram pagos pela empresa e também por danos materiais.

O processo correrá no Canadá, país de origem da empresa, que terminou 2016 com uma dívida de R$ 12 milhões com o Fluminense. O contrato assinado com a Dryworld, com duração de cinco temporadas, previa um valor fixo de R$ 13,5 milhões por ano.

Além da falta de pagamento, o Fluminense sofreu com a falta de fornecimento do material esportivo, como uniforme de jogo para as categorias de base. Os times de Xerém usaram, em 2016, as camisas, calções e meiões da antiga empresa fornecedora, a Adidas. Na Copa São Paulo 2017, iniciada na segunda-feira, a situação segue a mesma.

A diretoria do tricolor carioca negocia a rescisão do contrato desde outubro de 2016, ainda durante a gestão Peter Siemsen. O atual presidente, Pedro Abad, afirma que as negociações por uma nova empresa fornecedora estão avançadas. O clube não deseja firmar contratos longos e nem com empresas nacionais. A Nike é quem tem conversas mais avançadas com a direção, mas o valor proposto pela empresa, em um primeiro momento, não agradou o Fluminense.

