Fluminense anuncia o lateral Lucas, ex-Palmeiras e Cruzeiro

Nova casa

O Fluminense oficializou nesta quarta-feira a contratação do lateral-direito Lucas. O jogador de 28 anos, que pertence ao Palmeiras, chega ao clube carioca por empréstimo até o final desta temporada. Após desembarcar no Rio de Janeiro na segunda-feira, o atleta realizou os exames médicos, treinou com os novos companheiros nos últimos dias no CT Pedro Antonio e assinou contrato.



— Olá, nação tricolor. Chego para ser mais um guerreiro, já tem tantos aqui. Conquistar vitórias é o meu desejo. Com a força de vocês e nosso empenho em campo acho que esse ano tem tudo para ser de conquistas — disse Lucas

Este será o segundo empréstimo de Lucas como atleta do Palmeiras. O jogador chegou ao clube em 2015, tendo destaque na temporada que terminou com o título da Copa do Brasil, mas perdeu espaço no ano passado. Acabou sendo emprestado ao Cruzeiro, onde também não se firmou. Foram 21 partidas no Campeonato Brasileiro, com apenas uma assistência e três expulsões.

Ainda assim, Lucas chega ao Fluminense com status de titular. Para a lateral direita, Abel Braga conta apenas com Renato, de volta ao clube após defender o Avaí na Série B do último Brasileirão. Wellington Silva e Jonathan, que estavam no elenco em 2016, acertaram com Bahia e Atlético-PR, respectivamente.

Revelado pelo Figueirense, Lucas volta ao Rio de Janeiro, onde viveu boa parte de seus melhores momentos dentro de campo. Contratado pelo Botafogo em 2010, o lateral se firmou no Alvinegro, conquistando o título e sendo eleito o melhor da posição no Campeonato Carioca de 2013. Antes disso, em 2012, foi convocado por Mano Menezes e disputou a Superclássico das Américas, vencido pelo Brasil, nos pênaltis, sobre a Argentina, em Goiás.