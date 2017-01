FOTO: Rivaldo visita o Barcelona, e brinca ao lado do trio MSN: "MRNS"

Quarteto de respeito

Um dos ídolos da história recente do Barcelona, Rivaldo visitou o clube nesta quarta. O ex-jogador, que atuava como meia-atacante, assistiu ao treinamento do Barça, e aproveitou para tirar fotos ao lado do famoso trio de ataque catalão: Messi, Suárez e Neymar. Rivaldo ainda brincou na legenda e transformou o trio MSN em quarteto "MRNS". Confira!

Obrigado pela recepção e carinho que todos os jogadores tiveram comigo hoje. Visca Barça! MRNS Uma foto publicada por Rivaldo Ferreira (@rivaldooficial) em Jan 18, 2017 às 6:50 PST

* Lancepress