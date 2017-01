FOTOS: veja os estragos no estádio Giulite Coutinho após temporal no final de semana

Como ficou

Um temporal no final de semana causou destruição no estádio Giulite Coutinho. Casa do America-RJ e utilizado pelo Fluminense em parte do ano passado, o estádio em Edson Passos, na baixada fluminense, foi palco do rebaixamento do Inter no Brasileirão. O tricolor carioca deve seguir no local ao longo do campeonato estadual – mas terá de resolver os problemas causados no sábado.

Arquibancada também teve sinais de destruição Foto: ACERJ / Divulgação

Toda a cobertura do Giulite Coutinho foi arrancada do lugar com a chuva e a tempestade de granizo. Além disso, parte da estrutura da arquibancada do setor A também foi destruída no temporal. O Fluminense publicou uma nota oficial, no domingo, e disse que vai avaliar a extensão dos problemas.

O estádio em dezembro, com a cobertura no lugar Foto: América-RJ / Divulgação

