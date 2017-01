Futebol espanhol retorna com a Copa do Rei

Fim do descanso





Real Madrid volta a campo depois da conquista do mundial no Japão Foto: Behrouz MEHRI / AFP

Após a parada de fim de ano, o futebol espanhol retorna nesta semana com a disputada das partidas de ida da final da Copa do Rei, com direito a duelos duros para os gigantes Real Madrid e Barcelona.

O atual campeão, o Barcelona, reencontrará na quinta-feira o Athletic Bilbao, clube que enfrentou (e derrotou) em três das últimas oito edições da competição.

Para vencer, o Athletic se segura às lembranças da Supercopa da Espanha da última temporada, quando venceu o Barça por 5 a 1 no placar agregado, graças à vitória por 4 a 0 em San Mamés. Historicamente, o Barcelona também costuma sofrer nos primeiros jogos de um novo ano, já que muitos de seus jogadores, como Lionel Messi, Luis Suárez e Neymar, passam as festas com suas famílias em seus países de origem, realizando viagens longas e cansativas.

Já o Real Madrid volta a campo na quarta-feira, após conquistar em 18 de dezembro o Mundial de Clubes da Fifa, no Japão. O grande objetivo do técnico Zinedine Zidane é que não se repita o ocorrido em 2015, quando o clube teve uma forte queda de rendimento após a conquista do Mundial de Clubes, terminando o restante da temporada sem títulos e com o técnico italiano Carlo Ancelotti sendo demitido.

Na época Zidane era assistente de Ancelotti e tentará não repetir os erros do passado, apesar de ter pela frente um complicadíssimo confronto contra o Sevilla. A equipe andaluz, terceira colocada no Campeonato Espanhol, vem sendo a única capaz de manter o ritmo dos gigantes, somando quatro vitórias nos últimos cinco jogos, além de garantir a classificação às oitavas de final da Champions.

Nesta quarta-feira também começará um interessante confronto entre duas das equipes em melhor fase na Espanha, Real Sociedad e Villarreal. Os duelos de oitavas de final começam nesta terça-feira com quatro partidas, a mais atrativa sendo o duelo entre o Las Palmas, invicto em casa nesta temporada, e o Atlético de Madri, que não vem conseguindo mostrar a solidez e regularidades das últimas temporadas.

As oitavas de final da Copa do Rei:

Terça-feira

16hValencia x Celta Vigo

16hOsasuna x Eibar

18h15min La Coruña x Alavés

18h15min Las Palmas x Atlético de Madrid

Quarta-feira:

16h Real Sociedad x Villarreal

16h Alcorcón x Córdoba

18h15min Real Madrid x Sevilla

Quinta-feira

18h15min Athletic Bilbao x Barcelona

As partidas de volta serão disputadas entre 10 e 12 de janeiro.