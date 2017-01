Gabigol marca em amistoso da Inter de Milão na Espanha 

Gol brasileiro

Ainda sem definir sua situação no futebol italiano, o atacante Gabigol marcou um dos gols da vitória por 3 a 2 da Inter de Milão no amistoso contra o Real Linense, da Terceira Divisão da Espanha. A partida teve duração de apenas 45 minutos.

O jogo foi realizado em Cádiz, na Espanha. O gol de Gabigol foi marcado no último minuto do confronto. Jeison Murillo fez os outros dois da Inter, com Flores Palomino e Rubio descontando.

O técnico Stefano Pioli mandou a Inter de Milão a campo com Handanovic; D'Ambrosio, Murillo, Andreolli e Miangue; Brozovic, Gnoukouri; Candreva, Eder e Gabigol; Palacio.

O gol do brasileiro saiu após ele receber de Palacio, dar um chapéu no goleiro do Real Linense e marcar. A Inter ainda fez mais 45 minutos contra o Marbella FC, mas o treinador mudou toda a equipe titular.

Gabigol está sem espaço na equipe da Inter de Milão. Desde que chegou, no início da temporada, atuou em apenas três partidas, todas entrando no fim, e ficou 21 minutos em campo. Diante da falta de chances, o brasileiro pode ser emprestado para outras equipes para ganhar ritmo de jogo. Santos e Atlético-MG manifestaram interesse. Mas a ideia dos italianos é emprestá-lo a algum time europeu.

* Lancepress