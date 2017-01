Gabriel Jesus é apresentado no City, ganha a 33 e fala de Guardiola

Casa nova

A espera de Gabriel Jesus acabou. Nesta quinta-feira, o atacante enfim foi apresentado pelo Manchester City, que o contratou há cinco meses, por 32 milhões de euros (R$ 121 milhões). Por lá, ele usará a camisa 33, a mesma utilizada nos tempos de Palmeiras.



- É um número que uso desde que subi para o profissional, me deparei, gostei muito e pretendi utilizar por muitos anos. Perguntei se estava livre, disseram que sim e foi a minha escolha - explicou Jesus, que também falou sobre as suas expectativas no time inglês:



- Quero conquistar títulos e o Manchester City é um clube acostumado a vencer. O City é um clube que sempre é favorito aos títulos que compete. Além desse importante fator, o clube tem um grande treinador e um grande elenco.



Leia mais:

Por fim, a joia comentou acerca de sua escolha pelo City apenas em 2016, uma vez que já estava negociado.



- Perguntaram por que eu escolhi só vir depois de 2016, e disse que minha vontade era permanecer (no Palmeiras) porque queria conquistar mais uma campeonato ajudar o Palmeiras, o clube que eu tanto aprendi a amar. Minha vontade era essa. E consegui, fomos campeões. Saí com a cabeça erguida e satisfeito com o campeonato que a gente fez - finalizou.



Já treinando com o grupo do técnico Pep Guardiola, Gabriel Jesus está aguardando a liberação de sua regularização para estrear pelos Citizens. A tendência é que o jogador da Seleção Brasileira atue diante do Tottenham, neste sábado, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês.