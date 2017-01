Gabriel Jesus se despede do Palmeiras e diz que viveu "filme com final feliz"

De partida

Gabriel Jesus postou em sua página no Instagram um texto se despedindo do Palmeiras. Revelado pelo Verdão, o atacante do Manchester City disse que viveu na Academia de Futebol um "filme com final feliz". Em dois anos como jogador profissional, o camisa 33 conquistou dois títulos: da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, neste eleito o craque da competição.

— Eu aproveitei cada segunda dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras. Esse time me deu a chance de ter uma profissão, de ter amigos, de ter uma vida melhor, de fazer meu sonho virar realidade. O Palmeiras foi a minha grande escola. Jamais vou esquecer o que vivi aqui. Quando fecho os olhos vem o som da torcida cantando o "Glória aleluia, é Gabriel Jesus". Mas a vida tem que continuar e chegou o momento de me despedir, despedir não, agradecer — disse o jogador no texto.

— Obrigado em primeiro lugar a Sociedade Esportiva Palmeiras, jamais esquecerei você. Obrigado aos funcionários do clube, que não aparecem, mas são fundamentais para a grandeza do Palmeiras. Muito obrigado aos meus companheiros de clube que dentro e fora de campo dividimos as alegrias e tristezas. Obrigado também ao presidente e toda diretoria que confiaram no menino criado na própria casa. E meu muitíssimo obrigado a Deus que me deu o dom e principalmente o privilégio de jogar futebol no Palmeiras. Jamais esquecerei todos que fazem parte da Sociedade Esportiva Palmeiras! — completou.

O jogador de 19 anos de idade foi vendido por R$ 115 milhões. Ele se apresenta neste mês ao time de Pep Guardiola.

