Gaúcho André Ghem perde na última rodada do qualifying do Aberto da Austrália 

Tênis

E não será desta vez que o tenista gaúcho André Ghem irá realizar o sonho de disputar a chave principal de um torneio de Grand Slam. Em jogo disputado na madrugada deste sábado (14), ele perdeu para o italiano Thomas Fabbiano por 2 a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (4), em 1h47min e foi eliminado na última rodada do qualifying do Aberto de Tênis da Austrália.

Com 34 anos e na 218ª posição no ranking mundial da ATP, Ghem disputou o qualificatório em Melbourne, pela quinta vez na carreira. Em 2012, ele também perdeu na rodada decisiva, para o espanhol Roberto Bautista Agut. Desde então, ele participou ainda nos anos de 2014/15/16 dos qualis do Aberto da França de 2014/15/16, de Wimbledon de 2014/15/16 e do Aberto dos Estados Unidos em 2014/15.

Quem conseguiu classificação para a chave principal foi o veterano tcheco Radek ¿t¿pánek, 38 anos, que derrotou o australiano John-Patrick Smith por 6/2 e 6/4 e vai disputar o torneio pela 14ª vez. Ex-número 8 do ranking mundial, em julho de 2010, ele jamais passou da terceira rodada.