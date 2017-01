Goleada da Juventus e recorde do Real Madrid: os destaques dos jornais esportivos desta segunda

Nas capas

Com a retomada dos campeonatos europeus após a pausa de final de ano, os jogos do final de semana dominaram as capas dos jornais esportivos do velho continente nesta segunda-feira. A vitória da Juventus sobre o Bologna no Italiano foi manchete no país, enquanto a Espanha se dividiu entre mais um triunfo – e o recorde – do Real Madrid e o empate do Barcelona. Na Argentina, a contratação do goleiro Andujar pelo Boca Juniors é o destaque, enquanto em São Paulo a chegada de Felipe Melo ao Palmeiras foi o grande assunto.

Confira as capas desta segunda-feira:



As – Madri, Espanha

Foto: Reprodução / As

Para o As, o assunto do dia é a disputa entre Cristiano Ronaldo e Messi pelo prêmio The Best, da Fifa, que será entregue nesta segunda-feira.

Leia mais:

Veja os 30 confrontos da segunda fase da Copa São Paulo

Ainda sem brasileiros, Florida Cup começa com a Alemanha na frente

Mercado da bola: as novidades deste domingo no futebol brasileiro



Marca – Madri, Espanha

Foto: Reprodução / Marca

O Marca estampou na capa os 39 jogos de invencibilidade do Real Madrid, que igualou o recorde espanhol do Barcelona após a goleada sobre o Granada.

Mundo Deportivo – Barcelona, Espanha

Foto: Reprodução / Mundo Deportivo

O Mundo Deportivo, de Barcelona, criticou muito a arbitragem pelo empate do Barça em 1 a 1 com o Villarreal. A manchete diz "mãos ao alto" e reclama de um pênalti não marcado para os catalães.

Sport – Barcelona, Espanha

Foto: Reprodução / Sport

Outro jornal da Catalunha, o Sport também destacou que o Barcelona "merecia muito mais" do que o empate em 1 a 1 com o Villarreal.

Gazzetta dello Sport – Milão, Itália

Foto: Reprodução / Gazzetta dello Sport

Principal jornal italiano, a Gazzetta dello Sport destacou o "tango" da Juventus com os gols de Higuain e Dybala, e "Milão esquenta" após as vitórias de Milan e Internazionale.

Corriere dello Sport – Roma, Itália

Foto: Reprodução / Corriere dello Sport

A goleada da Juventus por 3 a 0 sobre o Bologna, com três gols argentinos, foi o principal assunto do dia do Corriere dello Sport.

Tuttosport – Turim, Itália

Foto: Reprodução / Tuttosport

Em Turim, o Tuttosport deu destaque à Juventus, mas também lembrou do Torino, que ficou no 0 a 0 com o Sassuolo.

Record – Lisboa, Portugal

Foto: Reprodução / Record

A vitória do Sporting por 2 a 1 sobre o Feirense ganhou as capas em Portugal. Principalmente pelos dois gols do holandês Bas Dost, artilheiro do campeonato.

O Jogo – Lisboa, Portugal

Foto: Reprodução / O Jogo

Bas Dost também foi capa no jornal O Jogo.

kicker – Nuremberg, Alemanha

Foto: Reprodução / kicker

Publicada duas vezes por semana, a kicker (assim mesmo, com inicial minúscula), da Alemanha, fez uma pesquisa com os jogadores da Bundesliga, e eles elegeram o atacante Aubameyang o melhor jogador do campeonato.

L'Équipe – Paris, França

Foto: Reprodução / L'Équipe

A vitória do Olympique de Marselha sobre o Toulouse, pela Copa da França, e o bom começo de ano do time, mereceu a principal chamada do L'Équipe.

Olé – Buenos Aires, Argentina

Foto: Reprodução / Olé

Na América do Sul, o goleiro Mariano Andújar é o destaque: atual titular do Estudiantes de La Plata, que está nos Estados Unidos para a Florida Cup, ele deve voltar à Argentina e ser anunciado pelo Boca Juniors.

Ovación – Montevidéu, Uruguai

Foto: Reprodução / Ovación

Em Montevidéu, a preparação da seleção uruguaia sub-20 para o Sul-Americano da categoria, que começa no dia 19, foi o principal assunto.

Lance! – São Paulo, Brasil

Foto: Reprodução / Lance!

A capa do Lance! traz Felipe Melo, confirmado como novo reforço do Palmeiras para a temporada 2017.

*ZHESPORTES