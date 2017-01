Grêmio é convidado para amistoso contra o São Paulo-RG

Teste no Sul

O Grêmio deve responder nos próximos dias a proposta de amistoso que partiu do São Paulo-RG. O jogo seria no dia 25, no Aldo Dapuzzo, em Rio Grande.

Para esta partida, a direção do clube do sul do Estado se dispôs a arcar com as despesas da viagem e do jogo em si, além de dividir em 50%-50% a renda das bilheterias, o que seria, extraoficialmente, calculado em R$ 70 mil.

Segundo o presidente Romildo Bolzan, a decisão sobre o amistoso ainda depende da avaliação do departamento de futebol. Desde o cancelamento da Copa de Campeões, até agora, o time confirmou um jogo-treino contra o Sindicato dos Atletas, na segunda-feira.

Em Rio Grande, é intensa a expectativa pelo jogo: na última semana, um amistoso entre São Paulo-RG e Brasil-Pel levou mais de mil torcedores ao estádio. O verão na cidade atrai milhares de turistas ao balneário Cassino, o que daria a certeza de arquibancadas cheias.



