Guardiola surpreende e diz que está se aproximando do fim da carreira

Perto da aposentadoria?

O técnico Pep Guardiola, 45 anos, deu uma declaração curiosa nesta segunda-feira, após a vitória do Manchester City por 2 a 1 sobre o Burnley, no Etihad Stadium, pelo Campeonato Inglês. Em entrevista à rede NBC, o treinador afirmou que está perto de encerrar a carreira. Ele disse ainda que não seguirá no futebol se notar que não está evoluindo.



Leia mais:

Irritado, Guardiola quer "entender" arbitragem inglesa

Presidente do Santos sonha bem alto: "Seremos campeões da Libertadores"

Gabriel Jesus se despede do Palmeiras e diz que viveu "filme com final feliz"



— O que eu quero é imaginar que o próximo passo será melhor. Caso contrário, não estarei aqui. No momento que eu sinta, e estou um pouco nesse processo, que é o final da minha carreira... — comentou.

Guardiola garantiu que irá cumprir o seu contrato com o City, que é de três anos. Mas depois disse que pode não seguir mais no futebol.

— Não vou ser treinador com 60 ou 65 anos. No Manchester City serão três anos ou mais, mas estou me aproximando do final da minha carreira como treinador. Estou seguro.

*Lancepress