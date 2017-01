Gustavo Souza: quando deixamos de gostar de futebol

De fora da área





Foto: Polícia Militar / Divulgação

Algum dia saberemos responder quando deixamos de ser o país do futebol?

Pois já faz um bom tempo que o esporte bretão não é mais a paixão do brasileiro, embora alguns ainda relutem em apreciar a arte imortalizada por Pelé e seus discípulos.

O futebol me permite brincar com amigos, mesmo que torçam para clubes diferentes. Me permite tocar e receber flauta, pois nos dá a noção de tolerância. Me permite sorrir e chorar, nas vitórias e nas derrotas do meu time. O futebol me permite estar feliz por somente gostar desse esporte.

Mas percebe-se que, de fato, o que hoje está em voga — e aqueles que resistem estão se vendo cercados por seus tentáculos sedutores — é uma outra atividade. Esse nosso novo amor, de gênero indefinido, mas já incontestavelmente popular, é persuasivo, imperativo e mal-educado. Não nos dá opção senão gostar somente dele e de quem gosta dele. E, sorrateiramente, utiliza-se do futebol para espraiar sua sutil filosofia.

Nesse esporte — se é que podemos chamá-lo assim — ludibriamo-nos, afirmando que gostamos de futebol, para mascararmos como as nossas vidas passaram a girar exclusivamente em torno de seus conceitos. Nele, o que menos importa é o futebol. Por ele, deixamos que as nossas amizades sejam pautadas pelo clube pelo qual torcemos e que as relações se estremeçam se as escolhas dos times não convergirem.

E como se dá a convivência entre adversários? Seus adeptos já aboliram "convivência" do vocabulário. Tempos atrás havia uma máxima que definia a antiga paixão do brasileiro. Dizia-se que o ludopédio é apenas diversão, é algo que nos alimenta com sua alegria. E, para quem não o vive profissionalmente, o maior prazer que nos proporciona é a oportunidade de podermos brincar uns com os outros — ou seja, uma ode à flauta. No substituto, a piada se tornou ofensa, o debate virou agressão, a diferença se transformou em intolerância e o rival em inimigo.

Certa vez, Johann Cruyff disse:

— O futebol é técnica acima de tudo, amor à bola e diversão com trabalho. Sempre digo aos jogadores que entrem em campo para se divertir: o melhor estilo é atacar, o melhor sistema é desfrutar do jogo.

Numa frase, um dos maiores nomes do esporte destacou três vezes que futebol é apenas diversão. Pelo jeito, nem Cruyff se daria bem nessa nova paixão.