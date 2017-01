Hakkinen confirma negociação entre Bottas e Mercedes  

Fórmula-1

O próximo passo de Valtteri Bottas na Fórmula 1 será conhecido "em breve", antes do início dos testes de pré-temporada no próximo mês. Essa é a informação de Mika Hakkinen, que agora faz parte da equipe de gerenciamento de seu conterrâneo finlandês.

Hakkinen à emissora finlandesa "MTV", em meio a fortes rumores de que Bottas foi selecionado pela Mercedes para substituir Nico Rosberg.

— Do lado do piloto, a situação não pode ser melhor do que quando você é procurado — disse, presumivelmente referindo-se ao fato de que tanto a Williams como a Mercedes disputam Bottas para 2017.

— É um cenário de sonho — acrescentou.

O ex-piloto da McLaren confirmou que as negociações com a Mercedes estão "obviamente" acontecendo, mas disse que "ainda não sabe" qual será o resultado.

— Não é minha decisão. Não vou dizer que saberemos algo antes da primeira corrida, mas não há muito tempo antes dos primeiros testes e acho que vamos ouvir notícias muito antes — destacou, antes de completar:

— Eu não posso dizer mais nada, mas quando você é procurado por uma equipe, especialmente uma que vem dominando a F-1, é uma situação de sonho para qualquer piloto.

* Lancepress