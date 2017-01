Herói português na Euro, Éder pode assinar com o Porto 

Janela aberta

Autor do gol que garantiu o primeiro título de Portugal na Eurocopa, na vitória de 1 a 0 sobre a França, o atacante Éder pode voltar ao futebol de seu país. Ele entrou na mira do Porto, segundo o jornal "A Bola".

O técnico Nuno Espírito Santo ainda não fez o Porto engrenar e teria pedido a contratação do atacante para dividir a responsabilidade no setor ofensivo com André Silva, que já marcou 10 gols no Português, sendo ultrapassado na artilharia na última rodada, quando Bas Dost, do Sporting, chegou a 11.



Leia mais:

Lucas Leiva revela que aguarda propostas e pode deixar o Liverpool

Ex-gremista Jonas pode trocar o Benfica pelo Paris Saint-Germain

Após ser furtado, Firmino ganha segurança particular na Inglaterra



De acordo com o jornal, Éder também teria sinalizado a vontade de atuar no Porto. Ele teria vontade de voltar a atuar no futebol português, onde atuou no Académica de Coimbra e no Braga. Atualmente, defende o Lille, da França, onde marcou apenas quatro gols em 20 partidas.



Apesar do empate em 0 a 0 com o Paços de Ferreira na última rodada, o Porto ainda é o segundo colocado do Português, com 35 pontos, seis a menos que o líder Benfica. No domingo, os Dragões encaram o Moreirense, em casa.



*LANCEPRESS