Ídolo do Paraguai, Roberto Cabañas morre aos 55 anos

O ex-atacante Roberto Cabañas faleceu aos 55 anos, nesta segunda-feira, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Conhecido como "pantera", o jogador brilhou com a camisa de vários clubes, entre eles Boca Juniors, Barcelona do Equador, Independiente de Medellín, América de Cali e Cerro Porteño.

Além do seu faro de artilheiro durante toda a carreira, Cabañas foi o principal nome do Paraguai, na conquista da Copa América de 1979. Em 1983, quando defendeu o New York Cosmos, o paraguaio foi eleito o jogador mais valioso da North American Soccer League. Depois, ele foi treinador do América de Cali.

O irmão do atacante, Valerio Cabañas conversou com a imprensa após o velório e falou um pouco sobre a trajetória de Roberto no futebol.

– Na França, ele foi goleador e considerado o melhor estrangeiro da temporada. Ele teve uma passagem excelente pela Argentina e Europa. Foi ídolo por onde passou e com certeza vai deixar muitas saudades – afirmou Valerio.

