Itaquerão receberá Brasil e Paraguai pelas Eliminatórias

Pedido de Tite





Foto: Jefferson Botega / Agencia RBS

Na tarde desta quarta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que Brasil e Paraguai se enfrentarão na Arena Corinthians, no dia 28 de março, em duelo válido pela ela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia de 2018. Fazer a Seleção voltar a São Paulo foi um pedido do técnico Tite.

A última vez em que o Brasil jogou na Arena Corinthians foi pelos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, no dia 13 de agosto de 2016. Em busca do ouro olímpico que nunca tinha conquistado, a equipe dirigida por Rogério Micale superou a Colômbia por 2 a 0 pelas quartas de final e continuou viva na competição.

Em breve, a entidade divulgará todos os detalhes a respeito da venda de ingressos e da programação para o confronto.



A tendência é de que a Seleção jogue em Porto Alegre na última partida das Eliminatórias, contra o Chile.