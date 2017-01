Já classificado às oitavas, Brasil é dominado pela Noruega no Mundial de Handebol masculino

Segunda derrota

Na manhã desta terça-feira, a Seleção Brasileira masculina de handebol encarou, em Nantes (FRA) a Noruega em mais uma partida do Grupo A, que tem a França como líder. Com muitas dificuldades na partida, o Brasil perdeu por 39 a 26, mas já está classificada para as oitavas de final do torneio.

Sem o capitão Thiagus Petrus, a defesa brasileira mostrou-se muito desorganizada e vulnerável perante o fulminante ataque norueguês, que parecia à vontade em quadra. Nem mesmo as boas defesas de Maik no primeiro tempo foram suficientes para segurar o ímpeto nórdico.

A seleção também falhou no ataque. Perdendo chances claras de gol e demorando muito para concluir e furar a alta e compacta defesa norueguesa, o Brasil teve seu melhor desempenho com Chiuffa, com 100% de aproveitamento nos arremessos de sete metros.

O primeiro tempo foi mais equilibrado, com a Noruega se distanciando do placar nos três minutos finais. Já o segundo tempo estava pintado com as cores norueguesas. O Brasil não se encontrava em quadra e via tudo dar certo para o adversário, que conquistou sua terceira vitória no Mundial.

Foi a segunda derrota do Brasil na competição — a seleção também havia perdido na estreia para a França — contra duas vitórias — diante de Polônia e Japão.

Em quarto lugar no grupo, a seleção volta às quadras nesta quinta-feira contra a Rússia, às 11h (horário de Brasília). Se vencer, o time comandado pelo técnico Washington Nunes avança para as oitavas de final com o terceiro posto e enfrentaria o quarto colocado do Grupo B (no momento, a Islândia). Do contrário, ficará com a última vaga da chave para o mata-mata e pegará o terceiro colocado do Grupo B (até agora, a Macedônia).

