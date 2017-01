Jael: uma contratação que não surpreende, e que não foi absurda

Torcedor Gremista Zh

Sinceramente, não me surpreende e nem acho um absurdo a contratação de Jael pelo Grêmio. Faço essa afirmação lembrando de um aviso que o presidente Romildo Bolzan já havia dado: se o Tricolor não vendesse ninguém, não teria como bancar um grande nome. Bolzan tentou outros centroavantes, as negociações não deram certo, é do jogo. E ele acabou trazendo Jael, recomendado por Renato Portaluppi.



Guardadas as devidas proporções, eu considero as contratações de Jael e Léo Moura muito parecidas. Nenhum gremista em sã consciência, muito menos o presidente e o técnico Renato, acredita que os dois virão para resolver jogos encrespado ou para se tornarem os craques do time, espécie de referências. Léo Moura tem uma técnica inquestionável, está bem fisicamente, vai ajudar muito em um ano difícil, de muitas competições. Mas não é o novo Cafu.



Enquanto isso, Jael deve participar de uma espécie de revezamento com Pedro Rocha e Everton, em uma temporada que teremos uma quantidade absurda de jogos. Portanto, não vejo com ares de drama a chegada do centroavante. O brabo é quando o clube traz um craque, de quem muito se espera, e ele não faz nada. Do Jael, um bom jogador, esperamos gols e muito esforço. Claro que não no nível de um Fred, por exemplo. Mas quem disse que ele não pode nos surpreender?