Jô elogia Drogba, mas manda recado: "Ninguém joga só com o nome"

O atacante Jô pode ganhar um concorrente de peso no Corinthians. Trata-se de Didier Drogba. O atual camisa 7 alvinegro elogiou o marfinense de 38 anos, mas também mandou um recado.

— Se concretizar, ele chega a um, grupo que tem que trabalhar para jogar, como todos nós. Hoje, no futebol, ninguém joga mais só com nome. Claro que é um jogador que se tem um respeito muito grande, pela história dentro do futebol, mas tem que trabalhar — afirmou Jô, em entrevista ao SporTV.

Por meio de representantes, o Corinthians realizou uma propostas a empresários ligados a Drogba, mas o diretor de futebol Flávio Adauto prefere ter cautela para não frustrar a torcida. Enquanto os dirigentes tentam viabilizar a contratação, os jogadores aguardam pela possível chegada do astro marfinense.

— Dentro do futebol tudo é possível. Se há interesse de ambas as partes não vejo obstáculo, a não ser a parte financeira. Não sei como está o andamento, mas é um excelente jogador. É um grande jogador, tem idade, mas experiência fora do normal. Se der certo, vai acrescentar bastante pela experiência e porte físico. A gente só aguarda, ouve falar e fica feliz porque tem um nome mundial envolvido — analisou Jô.

O Timão ofereceu contrato válido por uma temporada ao custo de R$ 5,5 milhões (aproximadamente R$ 460 mil mensais), além de bônus financeiros por metas alcançadas. Para Jô, o alto investimento não prejudicaria o ambiente no elenco corintiano.

- Cada um tem que respeitar. Independentemente se ganha muito ou pouco, fazer o melhor, respeitar quem está chegando. Se recebe o que recebe, é merecedor - disse o atacante.

