Jogador do Náutico na Batalha dos Aflitos é assassinado em Fortaleza

Crime

Um dos jogadores do Náutico que esteve em campo na Batalha dos Aflitos, contra o Grêmio, em 2005, o ex-atleta Miltinho foi assassinado na noite deste sábado, em Fortaleza. Ele foi morto a tiros em frente à sua casa, no bairro Quintino Cunha, e chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos no hospital.

Miltinho era meia e foi bicampeão no futebol paraibano, por Souza e Treze. Ele também defendeu o Fortaleza e o Santa Cruz, e era titular do Náutico de Roberto Cavalo que disputou o quadrangular final da Série B, em 2005. Ele atuou nos dois jogos contra o Grêmio por aquela fase – inclusive na Batalha dos Aflitos, vencida pelo Tricolor com apenas sete jogadores em campo, que selou o acesso gremista à Série A no ano seguinte.

Atualmente, Miltinho dava aulas de futebol para crianças em Fortaleza. Seu último clube foi o Nacional de Patos, da Paraíba, em 2013. De acordo com Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Fortaleza, não há indícios sobre a motivação do crime.

