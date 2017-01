Jogo da Copa do Brasil feminina é adiado por goteiras na quadra

Vôlei

O jogo que abriu a primeira rodada da Copa do Brasil de vôlei feminino entre Rio de Janeiro e Fluminense teve de ser interrompido nesta segunda-feira por um motivo atípico. Após o termino do segundo set, a partida foi paralisada por causa das goteiras que molhavam a quadra do Ginásio da Tijuca e colocavam em risco a integridade física das atletas.

O jogo teve de ser adiado para esta terça-feira, às 19h30min, e seguirá a partir do segundo set – a primeira parcial havia sido vencida pelo time de Bernardinho por 25 a 18.

Em comunicado a assessoria de imprensa do Rio de Janeiro informou que, além da possibilidade de reutilização dos ingressos, os torcedores que compraram tíquete para esta segunda-feira e não puderem comparecer à continuação terão a opção de pedir reembolso do pagamento.

