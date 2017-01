Jon Jones manda recado a Ronda: "Levante e tente outra vez"

Após ser nocauteada em apenas 48 segundos por Amanda Nunes na última sexta-feira, na luta principal do UFC 207, em Las Vegas, Ronda Rousey declarou que vai ficar um tempo sem lutar. Nas redes sociais, o ex-campeão Jon Jones aconselhou Ronda a não encerrar sua carreira no esporte.

– Meu conselho para Ronda seria se levantar e tentar outra vez. Acredito que ela será campeã pelo resto da vida, mesmo que nunca mais volte a ganhar outra luta. Acho que é importante ela mostrar aos fãs o quão grande realmente é por mostrar sua coragem e tentar de novo. O que ela fizer depois vai determinar seu legado. Realmente espero que ela escolha continuar. A história dela não tem que terminar aqui. Também acho que ela bate 90% da divisão. Tem muitos traseiros para serem chutados e muito dinheiro para ganhar – escreveu Jones no Twitter.

My advice to Ronda would be to pick yourself up and try again.