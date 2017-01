Jornal diz que elenco do Barça não foi ao prêmio da Fifa por mal-estar com a diretoria

Chateados

A preparação para o jogo contra o Athletic Bilbao, que acontecerá na próxima quarta-feira, não foi o único motivo para que alguns jogadores do Barcelona ficassem de fora da cerimônia dos melhores do mundo da Fifa, nesta segunda. Segundo o diário espanhol "Sport", a relação do elenco com a diretoria também interferiu na questão.

A publicação diz que a decisão de "boicote" foi unilateral e tomada pelo elenco para mandar um recado à cúpula diretiva do clube. Os jogadores consideram que a diretoria não está defendendo o time com firmeza nas questões relacionadas à arbitragem. No domingo, a equipe empatou por 1 a 1 com o Villareal, pelo Campeonato Espanhol, e houve muita reclamação. Ao fim da partida, o zagueiro Piqué, um dos líderes da equipe, dirigiu-se para o setor do público em que estava o presidente da Liga, Javier Tebas, e gritou: "Você viu isso? Sim, você mesmo".

Leia mais

Veja os memes da eleição de Cristiano Ronaldo como melhor jogador do mundo

Presidente do Nacional-URU confirma conversas com Ronaldinho

Copa do Rei: Barça busca recuperação e Real tenta recorde



Gerard Piqué, Andrés Iniesta, Luis Suárez e Lionel Messi ficaram entre os 11 jogadores do time do ano da Fifa. No entanto, eles decidiram não viajar em cima da hora, durante o treino da manhã desta segunda-feira, pegando o clube de surpresa. Iniesta gravou um vídeo se desculpando com a Fifa pelo fato de o time não estar presente.

Os jogadores comunicaram a decisão ao técnico Luis Enrique, que aceitou sem problemas, e ao clube. No entanto, o fato causou mal-estar entre os dirigentes catalães.

*LANCEPRESS