Juventus contrata o venezuelano Tomás Rincón

Reforço para a campeã

A Juventus anunciou, nesta terça feira, a contratação do jogador da seleção venezuelana Tomás Rincón, que defendia o Genoa.

Segundo o comunicado emitido pela equipe, a transação custou 8 milhões de euros aos cofres do time de Turim. Esse valor ainda pode aumentar em um milhão de euros caso o jogador alcance algumas metas estabelecidas no contrato.



Leia mais:

Botafogo encaminha venda de Luis Henrique para o Atlético-PR

Corinthians endurece e não deve liberar Marlone para o Atlético-MG

Goleiro Follmann passou por nova cirurgia nesta segunda-feira



Apelidado de "O general", o meio campista de 28 anos passou por vários times da Venezuela, jogou no Hamburgo e no Genoa antes de vestir a camisa do atual líder do campeonato italiano.