Juventus faz mudança radical e apresenta novo símbolo

Novidade

Maior campeão italiano e um dos times mais tradicionais da Europa, a Juventus terá uma mudança drástica nos seus uniformes a partir da próxima temporada. Em evento realizado em Milão nesta segunda-feira, o clube lançou o seu novo escudo, radicalmente diferente do anterior.

O evento contou com a presença de diversos jogadores do grupo atual, como o goleiro Gianluigi Buffon e o lateral brasileiro Daniel Alves, além de vários convidados vips italianos. Andrea Agnelli, presidente do clube, falou sobre a decisão de renovar o escudo do clube – sai o tradicional oval, com o nome do clube sobre listras e um cavalo que simbolizava Turim, entra um J estilizado.

– Para crescer, devemos continuar a vencer e evoluir nossa linguagem para atingir um novo público. O novo logo define um senso de pertencimento, e um estilo que nos permite comunicar o nosso estilo de ser – afirmou Agnelli.

Leia mais:

Bauza lamenta ida de Tevez para time chinês e elogia Lionel Messi

Spartak Moscou contrata atacante Luiz Adriano

Diego Costa treina sozinho e rumores sobre saída aumentam



A Juventus havia renovado seu símbolo em 2004, com mudanças pequenas em relação ao escudo histórico do clube. O novo logo, que já orna site e redes sociais do clube, estará presente nos uniformes da Juve na temporada 2017-2018.

*ZHESPORTES