Kaká não descarta transferência para o futebol mexicano

Mesmo tendo mais um ano de contrato para cumprir com o Orlando City, Kaká vem sendo especulado em diversos outros clubes. Em entrevista ao programa Nación ESPN, o meia brasileiro afirmou que está aberto para ouvir proposta de qualquer mercado.

– Continuo dizendo sempre que estou muito contente nos Estados Unidos e no Orlando. Minhas escolhas são muito conscientes. Mas jamais descarto um mercado. Não descarto nenhuma possibilidade – disse Kaká.



Quando questionado se aceitaria jogar no futebol mexicano, Kaká afirmou que nunca recebeu proposta, mas que seria viável jogar na Liga MX:



– Eu nunca tive uma oportunidade ou uma oferta para jogar no México. Não descarto. Claro, não só o México, como não descarto nenhuma possibilidade.

Kaká tem bons números com a camisa do Orlando City, clube pelo qual atua desde 2015. Em duas temporadas foram 19 gols em 54 jogos, porém o objetivo de levar a equipe para os playoffs da MLS não foi alcançado.



