Kayke chega a Santos e evita polêmica com Grêmio

Após passar por Porto Alegre e encerrar a negociação com o Grêmio, jogador vai defender o Santos Foto: Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O atacante Kayke chegou nesta segunda-feira à Baixada Santista para fazer exames médicos e assinar contrato com o Santos. Antes da bateria de testes, o quinto reforço do clube admitiu que está ansioso para concluir a negociação, já que na semana passada esteve perto de assinar com o Grêmio, mas viu o trato ser desfeito após chegar a Porto Alegre. Na ocasião, o Tricolor emitiu uma nota para esclarecer a desistência nas tratativas.

– Fico feliz pelo interesse do Santos novamente. Quero, primeiramente, acertar tudo. Tive uma experiência não tão agradável (no Grêmio). Vou explicar depois – resumiu Kayke.

O atacante de 28 anos chega por empréstimo. Ele foi cedido até o fim do ano pelo Yokohama Marinos, do Japão. Na Vila Belmiro, ele evita o rótulo de reserva imediato de Ricardo Oliveira, apesar da mesma posição e se considera um jogador moderno, capaz de atuar ao lado do centroavante como titular.

– Me considero camisa 9 da atualidade, me movimento bastante. Número da camisa não tem diferença. Consigo atuar em posições diferentes. Tenho certeza que vai ser positivo – completou.

Na última temporada, no Japão, Kayke foi titular do Yokohama Marinos e anotou oito gols em 30 partidas. O atacante tem passagens por Flamengo (onde foi revelado), Brasiliense, Vila Nova, Macaé, Venda Nova, Paraná, Atlético-GO, além de clubes da Suécia, Noruega, Dinamarca e Portugal. Ele será o quinto reforço do Santos, que já contratou o zagueiro Cleber, o volante Leandro Donizete, o lateral Matheus Ribeiro e o atacante Vladimir Hernández.

