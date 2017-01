Kazim acerta por duas temporadas com Corinthians e faz exames em São Paulo

Reforço

O terceiro reforço do Corinthians para 2017 está bem próximo de ser confirmado. Aos 30 anos, o inglês naturalizado turco Colim Kazim Richards realiza exames médicos ainda nesta segunda-feira na capital paulista. Ele custará pouco mais de R$ 1 milhão aos cofres corintianos.

Além do acerto financeiro com o time que Kazim defendeu no último semestre, o Corinthians já definiu as bases do contrato do experiente atacante, como salários, luvas e até o tempo de contrato, que será de dois anos. A única pendência agora é a aprovação nos exames físicos e cardiológicos aos quais o atacante será submetido em São Paulo.

Leia mais

100 nomes para a Dupla: jogadores que poderiam reforçar Grêmio e Inter

Gustavo Manhago: quem desdenha quer comprar

Leandro Vuaden fala sobre saída do quadro da Fifa: "O ciclo acabou"



Kazim será o terceiro reforço do clube paulista para 2017. Antes dele já chegaram os atacantes Luidy, comprado por R$ 1,2 milhão do CRB-AL, e Jô, que veio de graça após rescindir contrato com o Jiangsu Suning, do futebol chinês. Após três atacantes, o Corinthians pretende dar foco à busca por jogadores de defesa nestas primeiras semanas de 2017.

O grupo se apresenta para o início da pré-temporada no dia 11 e embarca para os Estados Unidos, palco de disputa da Florida Cup, quatro dias depois.

Kazim começou no futebol inglês, defendendo clubes como Bury, Brighton & Hove Albion e Sheffield, mas se destacou mesmo na Turquia, por Fenerbahçe e Galatasaray. Ele ainda defendeu Toulouse (FRA), Olympiacos (GRE), Blackburn (ING), Bursaspor (TUR), Feyenoord (HOL) e Celtic (ESC) antes de acertar com o Coritiba e, agora, o Corinthians. O jogador é casado com uma brasileira e fala português.

* Lancepress