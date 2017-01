Lazio avança na Copa da Itália com vitória sobre o Genoa

Teve susto

A Lazio levou um susto, mas avançou às quartas de final da Copa da Itália para enfrentar a Inter de Milão. Nesta quarta-feira, a equipe da capital bateu o Genoa, por 4 a 2, com gols de Dordevic, Hoedt, Milinkovic-Savic e Immobile. Felipe Anderson ainda desperdiçou um pênalti. Para a equipe visitante, marcaram Pinilla e Pandev.

Parecia que a Lazio conseguiu a classificação com grande facilidade. Logo aos 20 da primeira etapa, Dordevic recebeu dentro da pequena área e abriu o placar. Felipe Anderson teve a chance de aumentar, mas perdeu uma penalidade.

Apesar do pênalti desperdiçado, a Lazio seguia em cima e marcou o segundo aos 31, com Hoedt, em chute de fora da área. Mas ainda no primeiro tempo, o Genoa empatou. O primeiro foi de Pinilla, que recebeu dentro da área e jogou no ângulo do goleiro. O experiente Pandev fez o segundo.

O técnico da Lazio lançou Milinkovic-Savic e Immobile no segundo tempo em busca da vitória. E a dupla foi protagonista para dar a classificação para os romanos.

Primeiro foi Milinkovic-Savic, que aproveitou corte errado da defesa para fazer o terceiro. Immobile fez o quarto, em chute forte da entrada da área.

