Leandro Vissotto relembra lições de Bernardinho na seleção brasileira

Vôlei

A caminho da sua sexta temporada da Itália, o oposto da Seleção Brasileira durante oito anos, Leandro Vissotto relembrou alguns momentos ao lado de Bernardinho. Com a equipe, o jogador conquistou o Campeonato Mundial e Liga Mundial em 2010, além da medalha de prata em Londres-2012.

Leia mais:

Atletas do Bento e do Juventude jogam vôlei na Serra Gaúcha

Renan Dal Zotto se diz pronto para desafio e destaca crescimento do vôlei brasileiro

"Bernardinho como técnico foi meu melhor psicólogo", diz Giba



O mais novo oposto do Monza comenta sobre o grande nível de exigência do treinador brasileiro.



– Foram oito anos em que sempre tive que me superar e nunca ter o sentimento de conforto ou comodismo. Ele conseguia tirar o máximo de todos com maestria. Nunca vou me esquecer da frase: Temos que pagar o preço para estar aqui. E essa sempre foi a essência, o preço na vida particular, na saúde física e psicológica. O preço era esse e todos estavam ali porque queriam.



Vissotto também relembra as dificuldades em continuar o legado da geração de Giba.



– Não foi fácil substituir a geração de Giba e companhia, mas, com muito trabalho, os resultados foram chegando. Vi a mutação de estilo e gestão, e de como se reinventar durante a vida profissional para continuar no topo. Foi um aprendizado e muitas lições.



*LANCEPRESS