Leicester paga quase R$ 60 milhões e contrata volante nigeriano 

Contratação

O Leicester confirmou nesta quarta-feira a contratação do volante Wilfred Ndidi, de 20 anos, que pertencia ao Genk, da Bélgica. O clube ainda não anunciou o nigeriano oficialmente por estar esperando a autorização de trabalho na Inglaterra para o jogador. De acordo com a imprensa inglesa, a transferência foi fechada em 15 milhões de libras (R$ 59,4 milhões).

O contrato do volante será de cinco anos e meio. Por meio das redes sociais, o Leicester elencou alguns pontos fortes do jogador. Entre eles, que foi um dos principais nomes do Genk na fase de grupos da Liga Europa. Na competição, os belgas ficaram em primeiro no Grupo F, que tinha Athletic Bilbao, Sassuolo e Rapid Viena.

Leia mais

Vasco encaminha acerto com o atacante Muriqui

Paulo Porto fala sobre preparação do Passo Fundo: "Pessoal assimilou as ideias"

Iquique chama "especialista em gramado" para preparar estádio



Pesou a favor da contratação de Ndidi a não participação da Nigéria na Copa Africana de Nações, que será disputada em janeiro e fevereiro. A competição fará com que o atual campeão inglês tenha as baixas de Slimani e Mahrez (ambos da Argélia) e Amartey (Gana).

Além dos R$ 59 milhões gastos com Ndidi, a diretoria disponibilizou mais R$ 61 milhões para a chegada de reforços, a fim de livrar o time do risco da queda para a segunda divisão. O Leicester está na 15ª colocação na Premier League, com 21 pontos, seis a mais do que o Sunderland, o primeiro da zona da degola.

* Lancepress