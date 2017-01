Leonardo Oliveira: um filme para reverenciar um ídolo argentino

Opinião

Os argentinos sabem como poucos idolatrar seus ídolos. Precisamos aprender um pouco disso com eles. Prova disso está no documentário sobre Riquelme, cuja estreia está prevista para abril, no Bafici 2017 (Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente). Román foi dirigido pelo cineasta Sebastián De Caro e tem como ponto de partida o último jogo do craque pelo Boca, contra o Lanús, em 11 de maio 2014.

De Caro teve acesso ao campo e registrou todos os movimentos de Riquelme. A essas imagens, acrescentou depoimentos de mais de 40 personalidades vinculadas ao futebol e também à música, ao teatro e ao cinema. Em comum entre eles, apenas a paixão pelo Boca. Depois da exibição na estreia, o documentário ficará disponível na internet. O download, no entanto, só poderá ser feito mediante doação à alguma instituição de caridade.