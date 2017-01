Liberado da Inter de Milão, Felipe Melo é aguardado para exames no Palmeiras

Chegando

Felipe Melo recebeu a liberação da Inter de Milão para acertar com o Palmeiras. O próximo passo agora é o volante realizar exames médicos no atual campeão brasileiro para ser anunciado como o sexto reforço de 2017. O jogador de 33 anos estava em Paraty, no Rio de Janeiro, e vai a São Paulo para resolver os últimos detalhes burocráticos.

O volante pode fazer os testes físicos ainda nesta terça, e a partir disso a confirmação do acerto será iminente, já que Felipe Melo aceitou há quase 10 dias as bases do contrato oferecido pelo clube. Em sua página no Twitter, a assessoria do jogador disse que a partir de agora os próximos passos da negociação só serão comunicados pelo Palmeiras.

Na segunda-feira, o empresário do jogador, José Rodríguez, viajou à Itália para acertar a saída da Inter. Embora tivesse contrato até junho, o volante conseguiu a liberação, pois vem jogando pouco (foram apenas 10 partidas na temporada) e sua rescisão vai gerar uma economia de R$ 6 milhões, contando os salários no fim da vigência do acordo.

A princípio, a intenção não era retornar ao Brasil, mas a forma como o Palmeiras o abordou e a rapidez nas conversas acabaram convencendo o meio-campista. O alto salário recebido na Itália a princípio era o maior empecilho, só que o clube fez uma engenharia que conseguiu convencer o ex-atleta da do Grêmio e titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2010 na África do Sul a aceitar a proposta.

Felipe Melo faz parte dos reforços mais experientes que Alexandre Mattos busca para fazer o Palmeiras brigar pelo título da Libertadores. Até agora, já foram confirmados cinco reforços: Alejandro Guerra, Hyoran, Raphael Veiga, Keno e Michel Bastos.

