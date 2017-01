Liberado pelos médicos, Cueva se junta à delegação do São Paulo

Preparação

O técnico Rogério Ceni recebeu o último jogador que faltava na delegação que participa da pré-temporada do São Paulo nos Estados Unidos. Na tarde desta segunda-feira, o meia Cristian Cueva se apresentou na IMG Academy, na cidade de Bradenton, após se recuperar de abcesso periamigdaliano.



A chegada do armador aconteceu pouco após o almoço, quando boa parte dos jogadores, comissão técnica e funcionários já partia para aproveitar período de folga concedido por Ceni. Cueva estava no Peru para cuidar do problema de saúde que o impediu de viajar ao Brasil na semana passada.

Com cinco dias a menos de treinos que os colegas, o peruano deve demorar a ter condições de treinar com bola e sem restrições. Ser titular na Florida Cup, com estreia marcada para 19 de janeiro, é tratado como algo improvável. A tendência é que ele fique pronto para a estreia no Campeonato Paulista, dia 4 de fevereiro, contra o Osasco Audax, fora de casa.

O lateral-esquerdo Júnior, recém-promovido ao elenco profissional do Tricolor, registrou a chegada de Cueva a Bradenton no Instagram. Além do camisa 13, quem também se apresentou com atraso permitido pelo clube foi Cícero, que passava férias nos Estados Unidos quando foi contratado.

