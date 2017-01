Libertadores, Copa das Confederações, atletismo: o que será notícia no esporte em 2017

Calendário

O calendário esportivo para 2017 está recheado. Mesmo sem contar com Olimpíada ou Copa América, como em 2016, o novo ano terá atrações para todos os gostos de janeiro a dezembro. Confira o que será notícia no esporte:

JANEIRO



2/1 a 14/1 – Velocidade – Rally Dakar

Principal competição off-road do mundo, o Dakar começou no Paraguai – na primeira passagem pelo país – e termina em Buenos Aires após um giro pelos Andes que promete muitas dificuldades a pilotos e navegadores.

11/1 a 29/1 – Handebol – Mundial masculino (França)

As 24 melhores seleções do mundo entram em quadra na França para brigar pelo título mundial. O Brasil tentará mostrar evolução após a queda nas oitavas de final na Olimpíada. Vice-campeã no Rio 2016, a França é a principal favorita ao título.

14/1 a 5/2 – Futebol – Copa Africana de Nações (Gabão)

Primeiro torneio de seleções da temporada, a Copa Africana colocará em campo alguns dos principais destaques do futebol europeu. A competição será realizada no Gabão, país que conta com o atacante Pierre-Emerick Aubameyang, do Borussia Dortmund, como principal destaque.

Leia mais:

100 nomes para a Dupla: jogadores que poderiam reforçar Grêmio e Inter em 2017



16/1 a 29/1 – Tênis – Australian Open

O primeiro Grand Slam do ano marca a volta de Roger Federer ao tênis após a lesão no joelho que o deixou de fora de metade da temporada passada. Será o primeiro torneio com Andy Murray como número 1 do ranking mundial.

23/1 e 27/1 – Futebol – Copa Libertadores (fase preliminar)

Com a nova e ampliada Libertadores, seis times entram em campo na primeira das três fases preliminares – entre eles, o Independiente del Valle, atual vice-campeão da América.

24/1 – Futebol – Primeira Liga

A segunda temporada do torneio criado por times da região Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro chega com novidades: houve aumento do número de equipes e a presença do Ceará. No dia 26, a Chapecoense encara o Joinville, no seu primeiro jogo após a tragédia que vitimou o time antes da final da Copa Sul-Americana.

29/1 – Futebol – Gauchão

A 98ª edição do Gauchão inicia no dia 29, mas sem jogos da dupla Gre-Nal – que só estreia no dia 8 de fevereiro. São 12 times em busca do título estadual.

FEVEREIRO

1/2 a 23/2 – Futebol – Copa Libertadores (segunda e terceira fase preliminar)

Os primeiros brasileiros estreiam no torneio. O Botafogo enfrenta o Colo-Colo, enquanto o Atlético-PR pega o Millonarios-COL. Quatro times avançam para a fase de grupos.

5/2 – Futebol americano – Super Bowl

A grande decisão do futebol americano será realizada em Houston, no Texas. O atual campeão Denver Broncos não se classificou para os playoffs. O tradicional e aguardado show do intervalo será de Lady Gaga.

8/2 a 12/10 – Futebol – Copa do Brasil

O torneio conquistado pelo Grêmio em 2015 começa em fevereiro e se estende até dezembro. No total, 91 times disputam a Copa do Brasil. O Inter estreia contra o Princesa do Solimões, do Amazonas. O São José enfrenta o Sampaio Corrêa, o Juventude encara o Murici-AL e o Ypiranga pega o PSTC-PR. O Grêmio entra direto nas oitavas de final.

28/2 a 13/12 – Futebol – Copa Sul-Americana

A segunda competição em importância da América do Sul também cresceu, assim como a Libertadores. O torneio vai até dezembro e, da mesma forma que ocorre na Europa, ganhará o reforço dos times eliminados na fase de grupos da Libertadores.

MARÇO

7/3 – Futebol – Copa Libertadores (fase de grupos)

É a vez dos principais times do continente entrarem em campo. O Grêmio começa a disputa pelo tri da América no dia 9, contra o Zamora, na Venezuela.

23/3 – Futebol – Eliminatórias – Uruguai x Brasil

Líder das Eliminatórias e invicta sob o comando de Tite, a Seleção Brasileira vai até Montevidéu para o clássico com o Uruguai no Estádio Centenário. No primeiro turno, os dois times empataram em 2 a 2 em Pernambuco.

26/3 a 26/11 – Velocidade – Fórmula-1

A temporada 2017 da Fórmula-1 começa com o GP da Austrália. Pela primeira vez desde 1994, um campeonato não terá a presença do atual campeão, já que Nico Rosberg se aposentou após conquistar o Mundial do ano passado.

26/3 a 12/11 – Velocidade – MotoGP

A MotoGP inicia com a disputa do noturno GP do Catar. O campeão Marc Márquez busca seu quarto título na principal categoria do motociclismo mundial.

28/3 – Futebol – Eliminatórias – Brasil x Paraguai

O Brasil enfrenta o Paraguai pela 14ª rodada das Eliminatórias. O time comandado por Francisco Arce, ex-lateral do Grêmio, está fora da zona de classificação à Copa do Mundo da Rússia.

MAIO

5/5 a 28/5 – Ciclismo – Giro da Itália

Uma das principais provas de ciclismo do mundo, o Giro da Itália reúne os melhores atletas dos pedais para um trajeto que percorre todo o país.

7/5 – Futebol – Gauchão (final)

A decisão do Campeonato Gaúcho. O Inter busca o heptacampeonato, enquanto o Grêmio tenta retomar o título que não vence desde 2010. Os clubes do interior buscam repetir as conquistas de Juventude e Caxias, em 1998 e 2000.

13/5 a 25/11 – Futebol – Série B

A Segunda Divisão do Brasileirão começa com o Inter como principal novidade. Após o primeiro rebaixamento da sua história, o Colorado tentará o acesso para voltar à elite.

14/5 a 3/12 – Futebol – Brasileirão

O Brasileirão 2017 começa com a promessa de contar com mais dedicação dos times que disputam a Libertadores – já que a competição continental vai até o final do ano. O Grêmio luta pelo tri – seu último título no campeonato foi em 1996.

28/5 – Velocidade – 500 Milhas de Indianápolis

A 101ª edição da corrida no lendário oval sempre promete (e cumpre) muita emoção, velocidades altíssimas e disputas intensas pela vitória.

28/5 a 11/6 – Tênis – Roland Garros

Disputado no saibro, o Grand Slam francês verá alguns dos maiores nomes do tênis mundial em ação.

JUNHO

1/6 – Basquete – NBA (finais)

Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors fizeram as duas últimas decisões, com um título para cada. Quem leva o anel de campeão do basquete desta vez?

3/6 – Futebol – Liga dos Campeões (final)

O principal jogo de clubes do futebol mundial será disputado em Cardiff, no País de Gales, pela primeira vez.

17/6 a 2/7 – Futebol – Copa das Confederações (Rússia)

Atual tricampeão, o Brasil não estará na Rússia para o torneio de preparação para a Copa. Chile e Portugal estreiam, representando América do Sul e Europa.

17/6 e 18/6 – Velocidade – 24 Horas de Le Mans

Resistência, emoção e velocidade: a prova no circuito de La Sarthe testa à exaustão pilotos, equipes e carros em busca de um dos troféus mais tradicionais do automobilismo.

JULHO

1/7 a 23/7 – Ciclismo – Volta da França

Prestigiada, a competição é a mais importante prova do ciclismo mundial e percorre toda a França e partes da Suíça durante o verão europeu.

3/7 a 16/7 – Tênis – Wimbledon

A grama sagrada do All England Lawn & Tennis Club recebe os melhores tenistas do mundo (sempre vestidos de branco) para o terceiro Grand Slam da temporada.

15/7 a 30/7 – Natação – Mundial de Esportes Aquáticos (Budapeste)

Depois de brilharem na Olimpíada do Rio, Katinka Hosszu, Joseph Schooling, Adam Peaty e companhia vão a Budapeste para o Mundial. Michael Phelps, desta vez, vai observar tudo de fora.

AGOSTO

5/8 a 13/8 – Atletismo – Mundial (Londres)

Usain Bolt promete se aposentar depois do Mundial, que será realizado no Estádio Olímpico, palco dos Jogos de 2012. O jamaicano venceu três dos últimos quatro campeonatos.

28/8 a 10/9 – Tênis – US Open

Além do título, o Grand Slam disputado no complexo de Flushing Meadows se destaca pelas premiações: em 2016, Stan Wawrinka e Angelique Kerber levaram para casa, cada um, US$ 3,5 milhões.

SETEMBRO

7/7 – Futebol americano – NFL

A temporada do futebol americano começa em setembro e vai até o início de janeiro, quando são definidos os classificados para os playoffs.

OUTUBRO

2/10 a 8/10 – Ginástica artística – Mundial (Montreal)

É a chance de ver Simone Biles, um dos destaques do Rio 2016, novamente em ação. Flávia Saraiva e Diego Hypolito são as esperanças de medalha do Brasil.

5/10 e 12/10 – Futebol – Copa do Brasil (finais)

Dos 91 times, vão sobrar apenas dois em outubro. Em 2016, o Grêmio venceu o Atlético-MG na decisão.

NOVEMBRO

12/11 – Tênis – ATP Finals

Torneio que reúne os melhores tenistas da temporada, o Finals será disputado em Paris.

22/11 e 29/11 – Futebol – Copa Libertadores (finais)

A América do Sul vai parar para ver a decisão da Libertadores mais longa da história. O campeão vai embolsar US$ 7,75 milhões. Será que o Grêmio volta a disputar o título após 10 anos?

25/11 – Futebol – Série B (última rodada)

O torcedor colorado espera que, nesta data, o Inter já esteja com o acesso garantido. Quatro equipes sobem para a Série A.

DEZEMBRO

1/12 – Futebol – Sorteio dos grupos da Copa do Mundo

Um evento em Moscou vai definir os grupos da Copa de 2018. Será a chance de conhecer os caminhos da Seleção Brasileira na luta pelo hexa.

1/12 a 17/12 – Handebol – Mundial feminino (Alemanha)

Campeã em 2013, a seleção brasileira tenta repetir a façanha após as decepções do Mundial de 2015 e da Olimpíada do Rio, quando caiu nas oitavas de final.

3/12 – Futebol – Brasileirão (última rodada)

A data que marca o final da temporada do futebol brasileiro deve coroar mais um campeão nacional. Bicampeão em 1981 e 1995, o Grêmio tenta seu terceiro título.

6/12 e 13/12 – Futebol – Copa Sul-Americana (finais)

Será a hora de conhecer o campeão do segundo principal torneio de clubes do continente.

6/12 a 16/12 – Futebol – Mundial de Clubes (Abu Dhabi)

Menos de 20 dias após levar a Libertadores, o campeão da América estará nos Emirados Árabes para lutar pelo Mundial de Clubes. De preferência, sem uma nova decepção, como foi o Atlético Nacional em 2016, derrotado na semifinal pelo Kashima Antlers.

*ZHESPORTES