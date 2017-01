Liverpool busca virada, e United está a um passo da final da Copa da Liga

Decisão na Inglaterra

O Liverpool recebe o Southampton, nesta quarta-feira, pelo segundo jogo da semifinal da Copa da Liga Inglesa, em busca de reverter a derrota por 1 a 0 na primeira partida, enquanto o Manchester United joga na quinta, contra o Hull.

O time dos brasileiros Philippe Coutinho e Roberto Firmino não passa por uma boa fase. No sábado, a equipe perdeu para o Swansea, em casa, por 3 a 2. Nos últimos seis jogos, os comandados do alemão Jurgen Klopp só venceram uma partida, contra o Plymouth, da quarta divisão inglesa.



Leia mais:

Coritiba oficializa proposta para contratar Ronaldinho

Palermo busca quarto técnico para a temporada

Fora dos planos, Pato pode ser negociado pelo Villarreal



A longínquos 10 pontos de distância do líder Chelsea na Premier League, o Liverpool quer mais uma taça nacional para a sala de troféus. Nesta semana, além do jogo contra o Southampton, a equipe ainda tem o confronto contra Wolverhampton no sábado, pela FA Cup.



— Não estamos satisfeitos com nossos resultados. É evidente que não são suficientes. A responsabilidade é de todos — falou Klopp, que quer melhorar a defesa do time.



O técnico alemão vai contar com o camaronês Joel Matip, que volta de lesão e está autorizado pela Fifa para jogar, depois de negar a participação na Copa Africana de Nações.



Na outra eliminatória, o Manchester United está com um pé na final. Com dois gols de vantagem, os Red Devils viajam na quinta-feira para Hull City, para enfrentar os donos da casa. O meia Ryan Mason fraturou o crânio depois de um choque de cabeça com Gary Cahill, no jogo de domingo contra o Chelsea, e vai desfalcar o Hull até o fim da temporada.



*AFP