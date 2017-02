Liverpool empata com Chelsea e chega a quatro jogos sem vencer

Tudo igual

Em jogo quente, agitado e disputado até o final, Liverpool e Chelsea empataram por 1 a 1 no Anfield Road, pelo Campeonato Inglês. Os gols da partida foram marcados por Wijnaldum, para os Reds, e David Luiz, pelos Blues.



Leia mais:

Mesmo sem acerto, Corinthians agradece Drogba "pelas conversas"

Concessionária cobrará consumo de energia elétrica do Maracanã durante Jogos Olímpicos

Com time alternativo, Avaí perde para o Londrina na Ressacada



Com esse resultado, as equipes seguem há dez pontos de distância na tabela. O time de Antonio Conte dispara na liderança, com 56 pontos, nove a mais do que Tottenham e Arsenal, em segundo e terceiro respectivamente. Já os comandados de Jürgen Klopp estão em quarto, com 46 conquistados.

Aos 24 minutos, Hazard sofreu falta na entrada da área. O zagueiro David Luiz foi para a cobrança e conseguiu dar bela batida, fazendo 1 a 0 para o time de Londres. O brasileiro também completou 100 jogos na Premier League.

Os primeiros minutos da segunda etapa também foram agitados. Roberto Firmino perdeu a melhor chance dos Reds na partida, quando, sozinho, chutou por cima do gol de Courtois.

Aos 12, Milner recebeu a bola do lado esquerdo e cruzou para Wijnaldum, que apareceu no meio da área e, de cabeça, deixou tudo igual no Anfield. Aos 31, Diego Costa sofreu falta de Matip na área e o juiz assinalou a penalidade. O brasileiro naturalizado espanhol foi para a cobrança e parou nas mãos de Mignolet.

Na próxima rodada, o Chelsea recebe o Arsenal no Stamford Bridge, sábado, às 10h30 (de Brasília). Já o Liverpool visita o Hull City, no mesmo dia, às 13h (de Brasília).



*Lancepress