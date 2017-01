Liverpool reserva só empata com time amador na Copa da Inglaterra

Tropeço

O Liverpool de Jurgen Klopp, com o time titular com a menor média de idade de sua história, não conseguiu sair do empate sem gol com o Plymouth Argyle, da 4ª divisão, neste domingo pela 3ª rodada da Copa da Inglaterra.

O Plymouth, segundo colocado da League Two, terá a oportunidade de receber um sua cidade, no sul da Inglaterra, o histórico Liverpool, sete vezes campeão da FA Cup, em um jogo de desempate. O empate pode ter sido histórico para o Plymouth, mas, para os Reds, acabou sendo um contratempo, já que a equipe disputará em janeiro as semifinais da Copa da Liga contra o Southampton.

O técnico Klopp realizou 10 mudanças na equipe titular que empatou em 2 a 2 com o Sunderland na Premier League, entrando em campo com a equipe mais jovem da história do clube, com média de idade de 21 anos e 296 dias. A equipe visitante, que se encontra 68 posições abaixo do Liverpool na pirâmide do futebol inglês, mostrou ser uma equipe valente e bem organizada.

O Plymouth contou também com o apoio de 8.500 torcedores que percorram quase 1.000 quilômetros para apoiar a equipe no estádio de Anfield, em Liverpool. Ao ver que o empate se tornava cada vez mais provável, Klopp colocou em campo nos minutos finais o atacante brasileiro Roberto Firmino e o meia Adam Lallana, mas não foi suficiente para evitar a partida de desempate.