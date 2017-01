Lucas Pratto pode ser o novo atacante do Palmeiras em 2017 

Reforço de peso

Com a saída de Gabriel Jesus, o atual campeão brasileiro está correndo em busca de um atacante de alto nível. Lucas Pratto é o jogador que entra na mira do Palmeiras para ocupar a vaga. No Atlético-MG desde 2015, o atleta recusou propostas da China, o que deixou o Verdão animado em seguir com planos de contratá-lo.

Segundo o jornalista Luis Carlos, da Fox Sports Rádio, o argentino já está acertado com o Palmeiras e tem grandes chances de chegar como titular para ocupar a vaga de atacante no elenco comandado por Eduardo Baptista.



— Nem sempre o Pratto é aquele jogador que todo mundo imagina, que é aquele centroavante que fica preso na área. Até porque ele chegou a fazer umas partidas onde Fred estava como centroavante e ele sendo um mais de movimentação. O Pratto ajuda muito na recomposição, tem muita força. Já deu muitas assistências e faz gols. Vive um momento muito bom desde que foi convocado para a seleção da Argentina. Pode dar muito certo — analisa Júnior Brasil, jornalista da Rádio Itatiaia, de Minas Gerais.



