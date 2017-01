Luis Enrique defende Neymar: "Faz pela equipe muito mais do que gols"

Confiança do chefe

O técnico do Barcelona, Luis Enrique, afirmou que o brasileiro Neymar não precisa fazer gols para ser um jogador decisivo para a equipe e garantiu, nesta quarta-feira, que o jogador está fazendo uma boa temporada.

No Campeonato Espanhol deste ano, Neymar fez apenas quatro gols em 18 jogos, número bem menor que os 14 no mesmo período da temporada passada.

— Vejo que ele tem a personalidade necessária para ser um jogador determinante — disse o treinador, na coletiva de imprensa que antecede o jogo pelas quartas de final da Copa do Rei, na quinta-feira, contra a Real Sociedad.

— Ele vai melhorar os números sem dúvida nenhuma. O que ele faz pela equipe é muito mais do que gols. São assistências, movimentação, trabalho defensivo... Está fazendo uma boa temporada — destacou.

O gol de pênalti marcado contra o Athletic Bilbao, nas oitavas de final da Copa do Rei, deu fim à seca de três meses sem marcar de Neymar com a camisa do Barça. Mas, segundo Luis Enrique, isso não atrapalhou o desempenho do brasileiro.

— Estou feliz com o que vejo em Ney, em todos os anos que estivemos aqui. Independente dos gols, ele sempre tem a mesma alegria na hora de treinar, de viver e de fazer a gente se divertir jogando e treinando — garantiu o técnico.

O Barça certamente vai precisar do trio MSN (Messi, Suárez e Neymar) em forma para tentar vencer a Real Sociedad em seu estádio, na quinta-feira. Os catalães não vencem no estádio Anoeta de San Sebastián desde 2007.

— Todos os jogadores do Barça estão cientes da dificuldade deste rival, não só pelo time, mas pelo estádio... Temos dificuldade para ganhar lá, dá pra saber que vai ser uma eliminatória bastante difícil — analisou Luis Enrique.

— O dia que venceremos em San Sebastián está cada vez mais perto — concluiu.