Luis Suárez lamenta nunca ter disputado a Libertadores

Artilheiro do Barcelona, conhecido no mundo inteiro e ídolo de diversos torcedores de futebol. Apesar de todo o glamour que cerca Luis Suárez, El Pistoleiro concedeu entrevista ao programa "Tuva y Mia", do canal El Espectador e declarou que só faltou uma coisa quando estava jogando em seu país: Disputar uma Libertadores pelo Nacional.



— Eu tive uma formação muito boa dentro do Nacional, mas tive que abrir mão de algumas coisas e a Libertadores foi uma delas. Sempre sonhei em jogar o torneio, porém a necessidade de ir para a Europa e alcançar o status que cheguei hoje falou mais alto — disse o jogador.

Revelado pelo Nacional em 2004, Luis Suárez ficou por duas temporadas no clube do coração. Após disputar 35 jogos com a camisa do Bolso e marcar 12 gols, o atacante foi vendido ao Groningen, da Holanda e iniciou sua carreira no futebol do velho continente.

Atualmente, El Pistoleiro tem 29 anos e renovou contrato com o Barcelona até 2021. Será que ainda dá tempo dele realizar esse sonho e jogar uma Libertadores pelo Nacional.

