Lutador derrotado por Thiago Silva divulga foto de hematoma gigante na perna

Machucou

A temporada de 2017 começou bem para Thiago Silva. O mesmo não pode se dizer de Jared Torgeson, rival do brasileiro no Absolute Championship Berkut 51. Após uma sessão brutal de chutes baixos do brasileiro, que venceu a luta de cinco rounds na decisão, na última sexta-feira, Jared teve imagem publicada no Facebook que mostra um enorme hematoma na parte interna da perna esquerda.