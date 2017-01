Manchester United quer investir para tirar Dybala da Juventus

Interesse

Um dos objetivos do técnico José Mourinho para o restante da temporada é reforçar o ataque do Manchester United, encontrando um parceiro ideal para o sueco Zlatan Ibrahimovic. E, segundo o jornal britânico The Sun, o grande alvo de Mourinho é o argentino Paulo Dybala, que vem fazendo grande temporada pela Juventus.

Diante do desejo de seu treinador, o Manchester United promete não medir esforços para vencer a concorrência de Manchester City e Real Madrid, que também demonstram interesse em contar com atacante.

O que pode pesar a favor do United é o bom relacionamento que o clube mantém com a Juventus. Entretanto, não será nada fácil tirar Dybala da equipe italiana, que estaria disposta a vender o atleta somente por uma proposta superior a 100 milhões de euros (cerca de R$ 340 milhões).

Com 29 gols marcados em 63 partidas disputadas pela "Velha Senhora", Dybala vem justificando o investimento que o clube fez para tirá-lo do Palermo na temporada 2015/2016