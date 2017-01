Marlos é eleito o melhor jogador do futebol ucraniano em 2016 

Prêmio

O brasileiro Marlos, do Shakhtar Donetsk, foi eleito o melhor jogador da Ucrânia em 2016, em pesquisa realizada pelo jornal esportivo "Komanda" - um dos principais do país - e que contou com a participação de atletas e treinadores de todos os times da Primeira Divisão.

O meia-atacante ainda conquistou o posto de melhor jogador do Shakhtar Donetsk no ano passado, em enquete no site oficial do clube. Ele recebeu 1587 votos, quase o dobro dos 837 do ucraniano Viktor Kovalenko, que ficou na segunda posição.

— Me sinto muito feliz porque estou trabalhando duro e as pessoas estão reconhecendo. No Shakhtar e na Ucrânia há jogadores com muita qualidade e fico orgulhoso em ganhar esses prêmios. Como eu sempre falo, nada disso seria possível sem a ajuda dos meus companheiros. Nosso grupo é maravilhoso e todo mundo torce pela felicidade dos demais. Eu só tenho a agradecer o apoio que sempre recebi no clube e no país — disse.

Vale lembrar que, em dezembro, o brasileiro entrou na seleção do futebol ucraniano de 2016, em cerimônia realizada pela Federação Ucraniana de Futebol. A entidade também indicou Marlos como o melhor estrangeiro do país. Na classificação geral da instituição, o ex-jogador do São Paulo foi o segundo melhor futebolista da Ucrânia, perdendo apenas para Yarmolenko, apontado pela mídia local como a principal estrela nacional de futebol.

* Lancepress