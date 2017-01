Marta pode ser a primeira "galáctica" do Real Madrid

Rumo à Espanha?

Em busca de seu sexto título de melhor do mundo, Marta é o principal objetivo do Real Madrid para a próxima temporada, quando o clube pretende criar um time competitivo no futebol feminino. A informação é do jornal espanhol "Mundo Deportivo".



Atualmente, a brasileira defende as cores do Rosengard, da Suécia, que disputará as quartas de final da Liga dos Campeões justamente contra o maior rival dos Merengues: o Barcelona.

Leia mais:

Barcelona não libera jogadores para prêmio The Best da Fifa



A publicação diz ainda que Marta, de 30 anos, seria a primeira "galáctica" da equipe feminina do Real, que, diferente do Barça, não tem tradição.

Nesta segunda feira, a camisa 10 estará presente na sede da Fifa, em Zurique, na Suíça, para tentar voltar ao topo e garantir seu sexto prêmio.

Nos últimos 13 anos, Marta foi finalista por incríveis 12 vezes. Recordista com cinco premiações (foi a melhor do mundo entre 2006 e 2010), a atacante só ficou de fora do top 3 na edição de 2015.

Mas para repetir o primeiro lugar, a tarefa não será nada fácil. Apesar das boas apresentações no Rosengård, a jogadora ficou apenas com o quarto lugar nos Jogos Rio 2016, defendendo o Brasil, e tem fortes concorrentes — a americana Carli Lloyd, atual melhor do mundo, e a alemã Melanie Behringer.

*LANCEPRESS