Martine e Kahena voltam a competir depois do ouro nos Jogos do Rio

Ouro na classe 49er FX no Rio 2016, as velejadoras Martine Grael e Kahena Kunze estão de volta às regatas. Neste fim de semana, a dupla disputa sua primeira competição de 2017 no Miami Mid Winters, torneio preparatório nos EUA para a etapa da Copa do Mundo, que começa no dia 22.



— Estamos bem animadas para esse recomeço. Vai ser muito legal voltar às regatas e reencontrar o Javier Torres, que foi nosso técnico no ciclo olímpico e agora está aqui ajudando as equipes brasileiras de 49er — disse Martine.

A próxima etapa será em Hyéres, na França, de 23 a 30 de abril, e a final será em Santander, na Espanha, entre 4 e 11 de Junho.

Kahena Kunze resumiu bem o momento da dupla:

— Não tem nada melhor do que fazer o que a gente gosta. Nos últimos dias fizemos vários treinos superlegais, com alguns amigos experientes na vela nos ajudando, então estamos bem confiantes com esse recomeço.

Em 2016, as campeãs olímpicas foram novamente indicadas ao prêmio de melhores velejadoras do mundo pela Federação Internacional de Vela.

