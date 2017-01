Mayweather encoraja Ronda Rousey a seguir lutando: "Cabeça erguida"

UFC

Embora já tenham trocado farpas no passado, Floyd Mayweather adotou uma postura diferente desde que Ronda Rousey perdeu pela primeira vez o octógono. Semanas após a nova derrota da estrela do UFC, o astro do boxe repetiu o ato e demonstrou apoio a americana, a encorajando a voltar a lutar mesmo após o nocaute sofrido contra Amanda Nunes.

Em entrevista ao site Fight Hype, Mayweather enviou uma mensagem a Ronda e rasgou elogios a ex-campeã do UFC.

– Não quero que ela pense que isso é o fim do mundo. Ela está ouvindo isso do melhor. Ela vai ficar bem. Ronda Rousey, mantenha a cabeça erguida. Você ainda é uma campeã de verdade. Você fez o MMA feminino enorme, então continue focada. Volte e faça o que você tem que fazer. Quero que Ronda mantenha a cabeça erguida, siga focada e continue acreditando. Um campeão de verdade por dar a volta por cima. Tudo vai ficar bem – garantiu o boxeador.



Ronda Rousey sofreu a segunda derrota de sua carreira no UFC 207, no último dia 30 de dezembro, quando foi nocauteada por Amanda Nunes em apenas 48 segundos de luta.



* LANCEPRESS